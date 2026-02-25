Чому закінчення війни в Україні буде нескоро: Сікорський дав тверезу оцінку

На думку польського міністра, агресор має усвідомити, що не зможе досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною.

Попри надію й підтримку мирних переговорів, ми ще не близькі до досягнення миру у війні. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю РБК-Україна.

"Передусім, "триденна" військова операція триває вже чотири роки. Тож Путін припустився злочинного прорахунку, а Україна досі стоїть. І сьогодні, у річницю, Україна навіть повертає частини своєї території. Я завжди вважав, що такі колоніальні війни, на жаль, тривають не один рік, адже для їх завершення потрібні зміни в мисленні агресора", - сказав він.

За словами міністра, агресор має усвідомити, що припустився помилки.

"Думаю, вони вже це розуміють. Але їм також потрібно дійти висновку, що вони не зможуть досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною. І, на мою думку, вони ще не дійшли такого висновку", - вважає Сікорський.

Для цього, на його переконання, необхідно змусити Росію заплатити ціну. Адже тріщини в російській економіці вже чітко помітні, але це потребує часу, ми маємо тримати курс, а це означає, що Україна повинна продовжувати чинити опір.

"Цілком законно дати переговорам шанс. Зрештою, саме Україна має вирішити, що для неї є прийнятним. Але Путін і далі висуває максималістські вимоги – вимоги, на які Україна погодитися не може. Тож, попри надію й підтримку переговорів, моя твереза оцінка полягає в тому, що ми ще не близькі до миру", - пояснив він.

Переговори щодо миру: інші зави політиків

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що перемовини щодо досягнення миру йдуть непросто, але Україна рухається вперед і підходить до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення.

Він підкреслив, що увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення кривавої російської агресії. За його словами, завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці партнерів, передусім США, Україна крок за кроком наближаємось до результату.

