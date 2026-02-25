НБУ встановив офіційний курс валют на четвер: скільки коштуватиме долар

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 26 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,24 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,98/50,99 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 25 лютого не змінився і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і становив 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок і становив 43,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 13 копійок і складав 51,37 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,75 гривні за євро.

