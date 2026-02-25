В Україні немає ядерної зброї, на жаль: Зеленський назвав причини російських вигадок

Президент розкрив причини, чому Кремль знову вдався до ядерної риторики і погроз.

Через відсутність перемог на полі бою Росія починає вигадувати твердження про ядерну зброю в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Зокрема, Зеленський відреагував на безпідставні звинувачення з боку російської влади щодо нібито підготовки Великою Британією і Францією до передачі Україні ядерної бомби.

"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вона починає шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли в Україні була ця зброя і коли її не стало, завдяки чому і завдяки кому це сталося", - наголосив Зеленський.

При цьому, президент пов'язав таку російську риторику і з підготовкою до трьохсторонніх зустрічей в Женеві, і з політичним тиском.

Разом з тим, як вважає президент, раніше у засобах масової інформації були матеріали щодо можливості створення "ядерної парасольки" в Європі:

"Може це така просто риторика, така відповідь Росії. Але мені здається, що завжди небезпечно вони граються з цими словами ядерної зброї. І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж".

Нові заяви Росії про ядерну зброю

Як повідомляв УНІАН, російська розвідка заявила, що нібито Велика Британія і Франція активно працюють над наданням Україні ядерної зброї та засобів її доставки, а також планують замаскувати передачу цієї зброї під нібито власну розробку України.

На початку лютого держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Росія роками нехтувала Договором про обмеження ядерних арсеналів (СНО-3), тому Вашингтон хоче укласти нову угоду.

