На капітальний ремонт не вистачить: що буде з українськими дорогами у 2026 році

Масштабні ремонти доріг в Україні відкладаються на невизначений термін через обмежене фінансування. Водночас частину трас все ж відновлять - ідеться про гарантійні роботи, які мають виконати підрядники на ділянках, збудованих у попередні роки, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо багато відео по дорозі М-06 Київ-Чоп. Там і Житомирська траса, і далі Рівненська область. Якщо згадати, коли останній раз там робився капітальний ремонт цієї дороги, то насправді це приблизно 2012 рік, коли вона будувалася до Євро-2012. Більше ніяких капітальних робіт по цій дорозі не робилося. Потрібна планова робота. І ми розуміємо, що на сьогодні держава не знайде ці кошти. І неможливо сьогодні знайти кошти для відновлення доріг в такому об'ємі", - розповів Сухомлин.

За його словами, фінансування дорожньої галузі вже кілька років суттєво обмежене. У 2023 році бюджет Дорожнього фонду, що наповнюється за рахунок акцизу, який платять водії, становив 46 мільярдів гривень на рік. Сюди входить плановий ремонт, утримання та аварійний ремонт доріг.

"На цей рік в державному бюджеті передбачено всього 12,5 мільярдів гривень, але ця сума разом з багатьма іншими статтями витрат. Фактично на дороги передбачено близько 10 мільярдів гривень. Ми розуміємо, що коштів мало", - сказав голова Агентства відновлення.

Він зазначив, що наразі ключовим пріоритетом держави залишається підтримка Збройних сил України, що безпосередньо впливає на розподіл бюджетних коштів. Тому дорожні роботи, які виконуються, насамперед стосуються аварійного відновлення і поточного ремонту саме міжнародних трас і логістичних маршрутів поблизу фронту.

"Для планового ремонту доріг потрібна сума приблизно до 90 мільярдів гривень на рік. А сьогодні ми маємо лише 10 мільярдів гривень", - зазначив Сухомлин.

Водночас він зазначив, що 80 доріг, які будувалися декілька років тому і також отримали руйнування, мають отримати гарантійне відновлення.

"Це має бути гарантійне відновлення. Не потрібно державі витрачати на все відновлення кошти, бо є зобовʼязання підрядника, який ці дороги будував. Це на сьогодні до 20 підрядників, які вже отримали попередження і вимогу на відновлення тих ділянок робіт, по яким вони давали гарантію", - підсумував голова Агенства.

18 лютого прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в Україні планують розпочати ремонт доріг щойно це дозволять погодні умови. Насамперед це стосується стратегічно важливих маршрутів, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

Відповідальність забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування покладено на віце-премʼєр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

16 лютого журналісти повідомляли про транспортний колапс у Києві. Тоді в столиці через сніг і ожеледицю на дорогах утворювалися затори, особливо складна ситуація була на спусках і підйомах. Зазначалося, що в столиці було багато ДТП - автівки сповзали на льоду.

