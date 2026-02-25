На курорті у Малайзії для туристів готували 'екзотичні' страви з червонокнижних тварин

Під час обшуку правоохоронці виявили каструлі з м’ясом рідкісного ссавця, звареним у трав’яному супі.

Туристичний курорт у Малайзії може зіткнутися з серйозними санкціями після того, як правоохоронці виявили в меню м’ясо панґоліна - виду, який перебуває під повною охороною. Як пише The Independent, страву рекламували гостям як "екзотичний" кулінарний досвід.

Що виявили під час рейду

Зазначається, що рейд відбувся в межах масштабної операції "Ops Khazanah" - кампанії з протидії злочинам проти дикої природи у штаті Сабах. Правоохоронці отримали інформацію, що для туристів готують м’ясо рідкісних тварин, після чого провели перевірку на території курорту.

Під час обшуку виявили живого панґоліна яванського (Manis javanica), а також каструлі з м’ясом панґоліна, звареному у трав’яному супі, й інші страви, які, за попередніми даними, також містили м’ясо захищених видів.

Відео дня

Трьох осіб затримали для допомоги у слідстві відповідно до закону штату про охорону дикої природи 1997 року, повідомив директор департаменту дикої природи Сабаху Мохд Соффіан Абу Бакр.

Захист панґолінів

Панґолін яванський внесений до списку видів, які підлягають повній охороні. Це означає, що жодні ліцензії чи дозволи на його володіння, зберігання, продаж або використання в їжу - зокрема й туристичними операторами - не видаються.

У 2018 році влада штату повністю заборонила полювання на цей вид, ліквідувавши попередню правову лазівку, яка дозволяла відстріл за наявності спеціального дозволу.

Панґоліни вважаються найбільш контрабандними ссавцями у світі та класифікуються як вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення. За даними природоохоронної організації Global Conservation, із 2000 року в дикій природі було незаконно виловлено понад мільйон панґолінів. Якщо не посилити захист, їхня чисельність може скоротитися ще на 80% упродовж наступних двох десятиліть.

Луска панґоліна використовується в традиційній медицині – їй приписують лікування хвороб від акне до онкології. М’ясо ж вважається делікатесом у частині країн Південно-Східної Азії та Китаю, що підтримує прибутковий чорний ринок.

Злочинцям загрожує до п’яти років ув’язнення

Згідно із законодавством штату Сабах, винним загрожують штрафи від 50 тисяч до 250 тисяч рингітів (приблизно від 12,8 до 64,2 тисячі доларів США), а також позбавлення волі на строк від одного до п’яти років.

Влада наголошує, що закон застосовується жорстко до будь-яких осіб чи компаній, причетних до обігу захищених видів. Посадовці підкреслили: подібні дії не лише порушують природоохоронне законодавство, а й завдають шкоди репутації Сабаху як напрямку сталого екотуризму.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього випадку та до будь-яких інцидентів із приготуванням страв із охоронюваних видів для туристів і вживатимемо суворих заходів проти порушників", - заявив Соффіан.

У департаменті також пообіцяли посилити патрулювання та контроль за туристичними операторами, які можуть бути причетні до злочинів проти дикої природи.

Що відомо про унікальних ссавців

Панґолін (Manis) - рід ссавців, єдиний сучасний представник родини панґолінові і ряду панґоліноподібних. Тропічні ліси Китаю та Індії заселяють також деревні види: Manis crassicaudata та Manis pentadactyla, у Малайзії поширений Manis javanica, а на Філіппінах – Manis culionensis.

Назви Manidae і Manis походять від лат. manes – "дух" чи "привид" і вказують на потайний, нічний спосіб життя. Довжина голови й тіла тварини: 300–880 мм, довжина хвоста: 280–880 мм, вага: 2.5–33 кг.

У панґолінів зазвичай народжується одне велике дитинча. Причому, спостерігається вельми цікава тенденція: у африканських видів приплід складає одне маля, а в азійських – від одного до трьох. Маленькі ящери народжуються цілком сформованими, з лусками, зрячі і здатні ходити. Після народження дитинча вилазить на хвіст матері, і вчепившись за луски, по суті, їздить верхи.

Всесвітній день панґоліна відзначають щороку у третю суботу лютого. У цей день небайдужі люди у всьому світі об’єднуються з метою підвищити суспільну обізнаність про важке становище, у якому опинилися унікальні ссавці.

Як рідкісні рожеві фламінго страждають через війну

Нагадаємо, що на Одещині, на території Національного природного парку "Тузлівські Лимани", фотопастки зафіксували, як дивовижні рожеві фламінго страждають від війни, яку Росія розв’язала проти України.

Через "Шахеди" перелякані птахи залишають місця гніздування, не можуть відроджуватися. На відео, яке знято автоматично фотопасткою, показано як лякаються дронів фламінго у нацпарку - казково красиві птахи, почувши дзижчання БПЛА, кричать і відлітають, залишивши насиджені місця. На землі залишаються кинуті яйця та пташенята.

Вас також можуть зацікавити новини: