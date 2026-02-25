Саме ця зброя здатна змінити ситуацію на полі бою на користь українських військових.

Для успішного наступу та нейтралізації російських загарбників у бункерах Силам оборони України необхідно більше важкого озброєння саме на передовій.

Про це заявив командир 225 окремого штурмового полку (ОШП) Олег Ширяєв у коментарі британському виданню The Telegraph. За його словами, щоб мати найкращі шанси, Києву потрібно більше важкого озброєння.

Він підкреслив, що російські військові, які наступають, ховаються у багатоповерхових будівлях, які українські безпілотники не можуть пробити, тож настав час використовувати далекобійні ракети ATACMS, Storm Shadow та HIMARS на передовій.

"Якщо ми використаємо стратегічну ракету, щоб знищити командира П'ятої армії Росії за 2000 км за лінією фронту, це не матиме жодного відчутного значення для мене та моїх солдатів на фронті. З іншого боку, підрив пілотів безпілотників у їхніх бункерах може змінити хід війни", - підкреслив Ширяєв.

Як повідомляв УНІАН, війська Ширяєва діють як пожежники, кидаючись на допомогу, коли російські солдати знаходять прогалини в українській обороні. Вони роблять все можливе, щоб стратегія спрацювала, розповідав сам командир.

Він зазначав, що Україна має у своєму розпорядженні велику кількість військ, які утримують лінію фронту в Донецькій області, що призвело до нестачі військ для прикриття південного фронту.

За його словами, його бригада нарощує можливості використання безпілотників середньої дальності для ударів по російських військах на відстані до 24 км від лінії фронту, перш ніж ті зможуть зробити спроби проникнення. Але необхідний подальший прогрес.

