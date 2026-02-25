Росія другу добу атакує газову інфраструктуру України: куди б'ють окупанти

Росіяни сумарно застосували близько 60 ударних дронів.

Російські загарбники другу добу поспіль атакують обʼєкти НАК "Нафтогаз України" у Харківській та Чернігівській областях, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у Facebook.

"Два дні безупинно тривають атаки на обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині. Є руйнування", - написав Корецький.

За його словами, ворог сумарно застосував близько 60 ударних дронів.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", - додав очільник "Нафтогазу".

Російські удари по енергетиці України - останні новини

24 лютого голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомляв, що Росія впродовж усього дня атакувала дронами об’єкт газовидобутку на Харківщині. За його словами, тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти "Нафтогазу".

20 лютого російські окупанти атакували дронами об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині, на атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа.

У грудні 2025 року Росія неодноразово атакувала виробничі об’єкти "Укрнафти". Тоді за два дні ворог спрямував на ці об’єкти майже 100 шахедів. Внаслідок ударів робота обладнання була зупинена.

