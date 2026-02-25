Вступ України до Євросоюзу: Politico розкрив, коли відкриється вікно можливостей

Україна розраховує на проміжок між виборами у двох ключових країнах Європи, щоб забезпечити собі членство в ЄС.

Україна бачить вузьке вікно можливостей для вступу до Євросоюзу між виборами в Угорщині в квітні цього року і президентськими виборами у Франції в квітні 2027 року.

Як пише Politico, Україна хоче, щоб пункт про членство в ЄС у 2027 році був включений до мирної угоди, яку веде президент США Дональд Трамп, і вважає проміжок між двома ключовими європейськими виборами найкращим часом для вступу.

У свою чергу, як зазначило видання, влада ЄС працює над планом, який може надати Україні часткове членство в 2027 році. Це дозволить країні отримати статус спостерігача на самітах Європейської ради і в комітетах Європарламенту, поки вона закінчить реформи, необхідні для отримання повноправного членства.

Питання з Угорщиною

З посиланням на дипломата ЄС і українського чиновника видання повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дозволить заявці Києва просунутися до квітневих виборів, оскільки він зробив опозицію Україні ключовим елементом своєї передвиборчої кампанії. Але Орбан може пом'якшити свою опозицію, якщо йому вдасться виграти ще один термін, особливо якщо його до цього підштовхне Трамп.

"Якщо Орбан програє вибори в Угорщині, і Брюссель, і Київ бачать можливість для маневру під керівництвом Петера Мадяра, лідера опозиції, який лідирує в опитуваннях", - зазначило видання.

Дипломат ЄС заявив, що, незважаючи на критику Мадяра на адресу України, він, тим не менш, хоче більш "конструктивно" співпрацювати з Брюсселем і може бути мотивований бажанням домогтися розблокування заморожених коштів ЄС для Угорщини.

"Це може стати достатнім стимулом для того, щоб він послабив опір Угорщини заявці України на вступ до ЄС. Якщо ж цього недостатньо, адміністрація США може бути змушена чинити тиск, якщо Трамп, як і раніше, захоче грати роль посередника", - зазначило видання.

Чого побоюється Україна

За словами українського чиновника, в Києві побоюються, що якщо переговори затягнуться і Трамп втратить інтерес до мирної угоди, то Україна залишиться поза Євросоюзом до наступних виборів в ЄС в 2029 році або навіть пізніше.

При цьому, високопоставлений представник ЄС Однак повноправне членство України в ЄС до 2027 року виключено.

Чого очікувати від Франції

Брюссель і Київ також готуються до президентських виборів у Франції в квітні 2027 року, на яких ультраправа партія "Національне зібрання", лояльна Кремлю, лідирує в опитуваннях. Побоювання полягають у тому, що якщо партія Марін Ле Пен виграє президентські вибори до того, як Україні буде запропоновано місце в ЄС, це може заблокувати членство.

Що роблять в Євросоюзі

Поки Україна продовжує намагатися переконати країни-члени в тому, що вона скоро виконає вимоги для вступу до ЄС, також обговорюється питання про те, як Брюссель може оновити процес відповідно до поточної геополітичної ситуації.

"У мене було багато зустрічей, на яких ми обговорювали, як ми могли б прискорити український шлях до Європейського союзу. Без реформ нічого не буде можливо", - прокоментувала виданню комісар ЄС з питань розширення Марта Кос.

Єврокомісар додала:

"Ми повинні провести широке обговорення методології процесу вступу, яка більше не підходить для нинішніх часів. Ця методологія хороша для миру, вона хороша, коли у нас є час".

Кос зазначила, що якщо ЄС не зможе адаптуватися, він ризикує підштовхнути потенційних членів до Кремля і його союзників:

"Якщо нам не вдасться найближчим часом інтегрувати наших кандидатів в ЄС, то існує небезпека того, що хтось інший, хто має великий вплив у цих країнах, використає їх проти нас, перетворивши їх на зброю".

Вступ України до Євросоюзу

Раніше УНІАН писав, що мирний план США передбачає вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Це буде здійсненно в рамках прискореного плану, який обговорюється на переговорах про припинення війни.

17 січня повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливі шляхи швидкого приєднання України до Євросоюзу в рамках мирної угоди, але без надання Києву повного обсягу прав члена ЄС. Повноцінне членство Україна мала б "заробити" після перехідного періоду.

