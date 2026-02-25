В Україні дешевшає популярний овоч: скільки вже коштує кілограм

При цьому аналітики попереджають, що ситуація незабаром може кардинально змінитися.

Ціни в Україні на буряк знизилися в середньому на 12% за тиждень. Зараз фермери пропонують овоч до продажу в діапазоні від 5 до 10 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що буряк дешевшає через збільшення пропозиції коренеплодів на ринку.

Через перебої з електроенергією якість буряків в сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що спонукає фермерів масово розпродувати наявні запаси. При цьому великі господарства не мають проблем зі зберіганням, оскільки забезпечені генераторами, тож можуть дозволити собі притримати продукцію.

Загалом вартість буряку в Україні зараз в середньому на 59% менша, ніж рік тому. При цьому ситуація з цінами може кардинально змінитися згодом, оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить обмеженим, тож запасів було зроблено небагато.

Ціни на буряк в супермаркетах України

В Сільпо буряк можна знайти за ціною 12 гривень за кілограм.

Буряк ваговий в Varus продають по 8,5 грн/кг.

В АТБ ціна овочу становить 8,49 грн/кг.

В Україні з овочів борщового набору дешевшає не тільки буряк. Так, з 9-15 до 9-13 гривень знизилася ціна кілограму моркви, а зелена цибуля суттєво подешевшала – з 250-280 до 200-220 грн/кг.

Водночас ще один важливий овоч в раціоні українців – картопля – здорожчала в середньому на 17%. Зростання цін на картоплю пояснюється поступовим вичерпанням запасів овочу у фермерських сховищах, а разом з тим – і пропозиції на ринку.

