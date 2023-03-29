Президент України Володимир Зеленський заявив, що уже найближчими місяцями українська армія може бути активніша на передовій.
Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення, що сьогодні провів розмову з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.
"Ми обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші потреби. Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою", - наголосив президент.
Також Зеленський підкреслив, що "сьогодні є за що подякувати бійцям, які стійко та результативно бʼються на Бахмутському напрямку".
"Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", - додав він.
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