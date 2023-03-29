Президент нагадав, що сьогодні провів розмову з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уже найближчими місяцями українська армія може бути активніша на передовій.

Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення, що сьогодні провів розмову з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.

"Ми обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші потреби. Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою", - наголосив президент.

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Також Зеленський підкреслив, що "сьогодні є за що подякувати бійцям, які стійко та результативно бʼються на Бахмутському напрямку".

"Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", - додав він.

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