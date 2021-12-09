На засіданні пропонується обговорити, зокрема, питання щодо обміну полоненими.

Українська сторона пропонує провести сьогодні позачергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в коментарі УНІАН розповів спікер Української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що начебто сьогодні може відбутися позачергове засідання ТКГ, Арестович сказав: "Ми запросили його, чекаємо відповіді від російської сторони".

На уточнення, які питання пропонується розглянути на цьому засіданні, він розповів: "Ті самі, що вчора: відкриття КПВВ, обмін полоненими і повернення до повного всеосяжного режиму припинення вогню".

Читайте такожСтало відомо, скільки українських військових вбила війна на ДонбасіАрестович додав, що відповідь від іншої сторони очікується "з хвилини на хвилину, в будь-який момент".

Що передувало

8 грудня президент Володимир Зеленський висловив надію, що на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України вдасться домовитися про поновлення режиму припинення вогню, обмін полоненими і відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

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Автор: Таня Поляковська