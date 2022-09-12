Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Україна продовжує контролювати 45% території Донецької області попри всі спроби Росії захопити нашу землю.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.

"Донеччина - одна з найбільших областей, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, але контроль, незважаючи на всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не зайняті міста ворогом, а знищені міста", - заявив Кириленко.

Також він висловив думку, що люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях уже 8 років, розуміють, що "майбутнє є з українською державою, владою і збройними силами".

Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії. ЗСУ продовжують звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що всього з початку місяця ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів. 12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

На півдні українські військові протягом останніх двох тижнів просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, звільнено площі майже 500 кв. км. Зокрема, населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка - вже звільнені.

Сьогодні, 12 вересня, Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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