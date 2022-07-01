Росіянин запевнив, що писав рапорт на відмову воювати, але потім повернувся в Маріуполь і посипав мирних українців мінометним вогнем.

Полонений російський окупант зізнався, що обстрілював мирних людей у Маріуполі. За його словами, командири наказували "діяти на випередження", адже у них нібито були "достовірні дані" про підготовку нападу України та Росію.

Про це він заявив під час допиту в СБУ.

"23 числа (лютого - УНІАН) отримали наказ про висадку на території України. 24 лютого висадились. Аргументували це тим, що 26 лютого Україна мала напасти на нас. І що цією висадкою ми запобігли нападу", - розповідає окупант.

Після потрапляння у полон окупант "різко" змінив свою позицію щодо війни. Загарбник, родом з українського Криму, запевняє, що нібито "не знав" куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.

У березні підрозділ полоненого окупанта повернули до місця дислокації, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у "спецоперації". Але командування знову відправило їх в Україну.

"І вже після цього солдат, який "відмовився" продовжувати війну – здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки - "нічого не знав" про це", - зазначають в СБУ.

Раніше Служба безпеки України допитала пілота-"вагнерівця", збитого під Світлодарськом Су-25. Найманець встиг повоювати в Україні три дні, а потім потрапив у полон.

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