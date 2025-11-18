Обмеження торкнуться як приватного, так і громадського транспорту.

Рух Південним мостом Києва через річку Дніпро обмежуватимуть під час оголошення сигналу "Повітряна тривога". Як повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Рух з правого на лівий берег буде обмежуватись як для приватних авто, так і для громадського транспорту. У зв’язку з цим, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами.

"Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги. Водночас маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги", – йдеться в заяві.

Відео дня

Як курсуватиме транспорт у Києві

Зокрема, під час повітряної тривоги автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть за тимчасовими маршрутами під номерами №№ 22-Д, 22-Т та №№ 91-Д, 91-Т.

У зв’язку з цим, уточнюється, якщо на момент запровадження заборони руху автобуси перебувають перед в’їздом на вул. Саперно-Слобідську, вони курсуватимуть за маршрутом № 22-Т "Вул. Тростянецька – вул. Медова" і № 91-Т "Вул. Анни Ахматової – ст. м. "Голосіївська".

Автобуси на вул. Саперно-Слобідській (на ділянці від просп. Науки до вул. Саперно-Слобідської) в разі тривоги рухатимуться маршрутами № 22-Д і № 91-Д.

"Для зручності та орієнтування у відмінностях схем руху під час повітряної тривоги пасажирів просять звертати увагу на номер автобусного маршруту. Саме він визначає напрям та алгоритм подальшого руху автобуса", – сказано у повідомленні.

Обмеження руху транспорту: інші новини

Раніше частково обмежували рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро. Обмеження діяли із 28 березня до 1 серпня.

Тоді рішення було повʼязане з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.

Вас також можуть зацікавити новини: