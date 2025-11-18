У короткостроковій перспективі противник хоче вийти до населеного пункту Гришине, що на північний захід від Покровська.

Появу росіян зафіксували на північ від Покровська: декілька ворожих піхотинців намагалися проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства, але ворога знищили. Про це повідомили в 7 корпусі ДШВ в Telegram, розповідаючи про ситуацію у Покровській агломерації.

Зазначається, що в короткостроковій перспективі противник хоче вийти до населеного пункту Гришине, що на північний захід від Покровська.

"Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними 7 корпусу, в Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню: з початку місяця Сили оборони ліквідували у місті 314 росіян, ще 71 – поранені.

7 корпус ДШВ повідомив, що одночасно противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мирнограда:

"Днями у Мирнограді українські військові знищили групу ГРУ РФ. Такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону".

Крім того, як зазначається, фіксується збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману, але українські військові знищують противника на підступах до міста.

Битва за Покровськ

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що Покровськ зараз відіграє роль "сірникової коробки" для росіян, де українські військові їх знищують і не дають вийти на оперативний простір.

За словами експерта, коли ми говоримо про оточення, то це не про фізичне оточення, що нарили окопи, протягнули колючий дріт, як у фільмах про Першу світову війну. Жмайло підкреслив: щоб зробити так зване оперативне оточення, інколи потрібно просто зайняти одну позицію.

