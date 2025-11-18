Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 19 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня залишилася на попередньому рівні - офіційний курс європейської валюти на середу складатиме 48,79 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,08/42,11 грн/дол., а євро - 48,79/49,80 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 18 листопада, зріс на 2 копійки і складає 42,22 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,62 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 листопада, зріс на 2 копійки складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,82 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,55 гривні за євро.

