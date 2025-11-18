Серед компаній зокрема буде Sistemas SA, найбільший оборонний підрядник країни.

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зустрінуться з 13 оборонними та технологічними компаніями Іспанії, пише Bloomberg.

Повідомляється, що мета зустрічі – "продемонструвати всі можливості оборонної промисловості Іспанії". Серед компаній зокрема буде Indra Sistemas SA, найбільший оборонний підрядник країни. Також будуть представлені й менш масштабні виробники.

Видання зазначає, що візит Зеленського відбувається у той момент, коли Київ намагається посилити підтримку Європи на тлі наступу РФ. Президент України раніше заявляв, що пріоритетами України є забезпечення систем протиповітряної оборони та ракет. Також він казав, що візит до Іспанії готувався "довго".

Журналісти нагадують, що минулого місяця прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив участь Мадриду в програмі PURL – пріоритетного переліку потреб України. Зеленський та Санчес мають зустрітися у вівторок після обіду в рамках програми, яка також включає зустрічі з королем Феліпе VI та візити до політичних і культурних установ.

Візит Зеленського до Європи: важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, де зустрівся президентом Емануелем Макроном. Під час зустрічі країни підписали угоду, яка зокрема передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T, здатної знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot.

Згодом президент повідомив, що найближчим часом також відвідає Іспанію та Туреччину. За його словами, в Туреччині відбудеться "активізація перемовин" та додав, що пріоритет України "усіма силами наближати закінчення війни".

