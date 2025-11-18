За його словами, країни ЄС мають продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів для фінансування військових дій України.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа в НАТО заявив, що європейські союзники повинні зайняти "більш агресивну" позицію щодо Москви. Про це пише Bloomberg.

За його словами, вони повинні продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів для фінансування військових дій України.

Посол США Метью Вітакер сказав, що це стане "значним кроком" у підтримці фінансування Києва, що скорочується, на "кілька років" в економічному і військовому плані.

Відео дня

"Але я думаю, що це також означатиме новий крок - більш агресивну політику Європи. Зараз саме час діяти сміливо", - заявив він.

Зазначається, що Європейський союз намагається узгодити план використання заморожених активів для забезпечення кредитного фінансування України. Бельгія, держава-член, у якій зберігається більша частина активів клірингової компанії Euroclear, висловила заперечення у зв'язку з перспективою судових позовів і каральних заходів з боку Росії.

Фінансова допомога для України

Після повернення Трампа в Білий дім Європа була змушена взяти на себе провідну роль у підтримці України. Президент США практично припинив фінансову і військову підтримку цієї змученої війною країни. Країни ЄС і Канада перейшли до закупівлі американської зброї для поставок на поле бою в Україні на додаток до своєї постійної підтримки.

Однак фінансування України протягом наступних двох років стало головною темою дискусій серед європейських союзників. Кращий для ЄС варіант передбачає вихід на нову правову територію, хоча офіційні особи заявляють, що план не передбачає вилучення активів російського Центробанку.

Інші варіанти передбачають виділення державами-членами грантів у розмірі щонайменше 90 млрд євро на 2026-2027 роки або взяття на себе зобов'язань за загальним боргом ЄС для надання кредиту.

Вас також можуть зацікавити новини: