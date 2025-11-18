Слідчі будуть перевіряти інформацію, яка була оприлюднена в медіа.

Державне бюро розслідувань розпочало внутрішню перевірку через "плівки Міндіча", воно зацікавлене у максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин.

Про це заявила радниця директора ДБР з комунікації Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

"ДБР зацікавлене в максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин, тому дійсно внутрішня перевірка проводиться без будь-яких винятків. Але прошу наголосити, що у нас немає конкретних прізвищ, посад чи підрозділів", - заявила вона.

Відео дня

Сапьян розповіла, що до уваги беруться оприлюднені плівки НАБУ, згадки про те, що нібито могло би бути порушення.

"Розслідування буде з'ясовувати можливе отримання неправомірної вигоди, тобто, іншими словами, це отримання хабаря у великому розмірі за попередньою змовою групи осіб, і перевищення влади або службових повноважень", - пояснила радниця.

Вона підкреслила, що слідчі будуть перевіряти інформацію, яка була оприлюднена в медіа.

"Це те, чи дійсно отримувалася неправомірна вигода окремими працівниками, і ким конкретно. Те, чи можливий тиск на окремих посадовців, також будуть перевіряти. Про проведення обшуків на замовлення "фігурантів" також буть перевірити. Щоб перевірити всі ці факти, потрібно провести величезну роботу", - додала Сапьян.

ДБР веде перевірку

Зазначимо, 17 листопада стало відомо, що ДБР розпочало перевірку інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП. Керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток зазначив, що 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

"Плівки Міндіча" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на "плівках Міндіча", які розкривають корупційну схему в "Енергоатомі", фігурує дружина підозрюваного у незаконному збагаченні колишнього віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова - Світлана. Разом з чоловіком вони підозрюються в активній участі у відмиванні коштів "Енергоатома".

За словами прокурора САП, Чернишов у розмові з одним з фігурантів справи "Мідас" Цукерманом заявив про необхідність залучити свою дружину Світлану для передачі частини незаконної готівки. Співрозмовники позначили її під псевдонімом "Професор".

Вас також можуть зацікавити новини: