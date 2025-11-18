За словами експертів, у цій країні можна провести відпустку, яку тільки забажаєш.

Список найбажаніших країн світу за версією Wanderlust є частиною премії Readers' Choice Awards (RCA), яку складають понад 200 000 любителів подорожей. Про це пише Time Out.

Зазначається, що ця премія присуджується найкращим "напрямкам, туроператорам і туристичним брендам" по всьому світу.

Цього року звання "Найбажанішої країни" дісталося державі, яка востаннє носила цей титул понад десять років тому - Японії.

Відео дня

У цій країні можна провести практично будь-яку відпустку, яку тільки забажаєш. Там є пляжі, гори, багатовікова історія та культура, а також тематичні парки світового класу та найбільше місто у світі. Не дивно, що, враховуючи, скільки різних людей його відвідують, він отримав так багато голосів.

За даними Wanderlust, хоча такі міста, як Токіо та Кіото, залишаються популярними, "мандрівники тепер вирушають на дикі узбережжя Сікоку, відвідують майстрів Канадзави". Туристи навіть досліджують деякі з віддалених островів Японії, "де душа країни відчувається найяскравіше". Журнал додає:

"Людей змушує повертатися поєднання інновацій, точності та традицій... Вона винагороджує тих, хто подорожує з цікавістю".

За даними Time Out, у Японії також розташований найкрутіший район у світі: Дзімботе, книжковий квартал Токіо, очолив список. Місцевий експерт Сета Нагоа назвав його "улюбленим місцем тусовок поколінь токійських інтелектуалів". Токіо також увійшов до нашого списку найкращих міст світу 2025 року.

Коста-Ріка і Канада посіли друге і третє місця

Другою за популярністю країною стала Коста-Ріка. Ця центральноамериканська країна вражає уяву і рясніє дикою природою. Тут також розташоване найбільш недооцінене місце на планеті, за версією Time Out: півострів Оса, який редакторка відділу подорожей Грейс Бірд називає "однією з найвеличніших еко-пригод у світі". Третє місце посіла Канада, також відома своєю природною красою.

Які найбажаніші країни на Землі

Ось десять найбажаніших місць для відвідування на планеті на думку читачів Wanderlust:

Японія Коста-Ріка Канада Австралія Перу Південна Африка США Нова Зеландія Бразилія Еквадор

Повні результати конкурсу Wanderlust Readers' Choice Awards 2025 можна знайти тут.

Найнещасливіші країни світу

Деякі країни стикаються з серйозними проблемами, які впливають на рівень щастя людей. Афганістан очолює список найсумніших країн через конфлікти та бідність. Інші ж страждають від політичної нестабільності, економічних труднощів і поганої охорони здоров'я. Саме сувора реальність зумовила найнижчі рейтинги у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: