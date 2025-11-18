Він вважає, що реформи допоможуть зміцнити оборону України завдяки поліпшенню управління, командування та координації.

У міру наближення зими та адаптації російськими військами тактики українським військам необхідно подвоїти зусилля щодо впровадження технологічних інновацій. Таку заяву зробив очільник Національної гвардії України, генерал Олександр Півненко.

За його словами, потрібно наповнити лінію фронту великою кількістю безпілотників, щоб зупинити територіальні завоювання Москви.

Він стверджує, що Росія зберігає чисельну перевагу після майже чотирьох років війни в Україні, але у Києва і Москви паритет за кількістю безпілотників на ключових ділянках бойових дій.

"Нам зараз непросто. Думаю, буде складно і надалі... через бруд буде складніше пересуватися", - сказав Півненко в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що пізня осінь і початок зими традиційно складні для обох армій, оскільки за сирої погоди полями, стежками і дорогами стає важко пересуватися. За дуже низьких температур земля твердне, що підвищує маневреність. Захисник зазначив:

"Нам потрібно ефективніше зупиняти противника під час його пішого наближення, щоб він не просочився і не пропустив його. Якщо ми будемо виконувати ці завдання з більшою щільністю на лінії фронту, а противник буде проникати менш глибоко, це буде краще для нас".

За словами Півненка, характер бойових дій радикально змінився. Щоб прискорити наступ у Покровську, російські війська змінили тактику та увійшли в місто невеликими групами. Протягом кількох тижнів вони діяли в кількох районах міста, використовуючи безпілотники для прикриття, виявлення та атаки позицій противника.

На думку генерала, щоб компенсувати нестачу військ, яка дозволила противнику прорвати оборонні рубежі, Україні необхідно швидко використовувати технологічні та тактичні зміни. Один зі способів домогтися цього - поліпшити координацію "шарів" використання безпілотників, щоб ті, хто керує безпілотниками ближче до лінії зіткнення, наприклад, не конкурували і не дублювали дії тих, хто знаходиться далі.

"Нам потрібно вибудовувати це за рівнями. Щоб один підрозділ займався одним, а інший - іншим. І ми не заважали один одному", - сказав він.

Зазначається, що Півненко був призначений на посаду 2023 року і зосередився на збільшенні кількості та різноманітності безпілотників, які використовують його підрозділи, поліпшенні та розширенні підготовки новоприбулих солдатів і підтримці морального духу виснажених солдатів.

"Під час війни, сучасної війни, нам потрібно бути дуже гнучкими, адаптуватися, і це працює. Стояти на місці - не вихід. Або дій, або ні", - сказав Півненко.

Він вважає, що реформи допоможуть зміцнити оборону України завдяки поліпшенню управління, командування та координації, а також сприятимуть просуванню молодих командирів із бойовим досвідом.

"Молоді командири більш рішучі, менш досвідчені, але більш цілеспрямовані у своїх діях і прагненні щось змінити в ситуації загалом. Саме на цьому вони і зосереджені - на змінах", - додав генерал.

У 7 корпусі ДШВ раніше повідомили, що появу росіян зафіксували на північ від Покровська: кілька ворожих піхотинців намагалися проникнути і закріпитися на одному з об'єктів сільського господарства, але ворога знищили.

Там зазначили, що в короткостроковій перспективі противник хоче вийти до населеного пункту Гришине, що на північний захід від Покровська.

