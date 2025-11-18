З 2027 року році дефіцит валюти приватного сектору почне скорочуватися.

У найближчі два роки валютний ринок України залишатиметься контрольованим, а за базовим сценарієм долар може зрости до 48 гривень.

Про це розповіла керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва з посиланням на прогнози МВФ, Кабінету міністрів та НБУ.

За її словами, попри воєнні ризики, закладені макроекономічні параметри демонструють тенденції до поступової нормалізації ринку.

Мустафаєва зазначила, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс 45,7 грн/дол. МВФ очікує курс 45,4 грн/дол. у 2026 році та 47,5 грн/дол. – у 2027-му.

Хоча НБУ не публікує офіційного курсового прогнозу, регулятор у жовтневому інфляційному звіті вказує: у 2026 році дефіцит валюти приватного сектору залишатиметься значним, але з 2027 року почне скорочуватися.

"Це відбудеться завдяки зростанню експортного виторгу – насамперед агросектору, металургії, ІТ-послуг та окремих напрямів машинобудування. Водночас імпорт знижуватиметься природним шляхом, включно з енергетичними постачаннями", – пояснює Діляра Мустафаєва.

Вона також зазначила, що пропозиція валюти у приватному секторі зростатиме, і з 2027 року очікується суттєве пожвавлення припливу інвестицій і боргового капіталу. На валютний ринок повернеться впевненість, що знизить попит на готівкову валюту.

Підтримка партнерів, за словами експертки, залишатиметься критично важливою: у 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол. міжнародної допомоги, у 2027 році — 39 млрд дол. Ці обсяги дозволять уникнути емісійного фінансування бюджету та надалі компенсувати дефіцит валюти.

Головні загрози для прогнозу – воєнні: інтенсивність обстрілів, руйнування інфраструктури, зниження виробничої активності, нерегулярність зовнішнього фінансування, а також поглиблення міграційних тенденцій.

"Якщо базові припущення справдяться, у 2026–2027 роках курс долара не вийде за межі 48 гривень. Ринок залишатиметься керованим. Але все залежатиме від перебігу війни і стабільності зовнішньої підтримки", – резюмує Діляра Мустафаєва.

Прогноз курсу валют в Україні

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, в умовах сильного девальваційного тиску на гривню, тобто коли вона щодня дорожчає, продавати наявну готівкову валюту нема сенсу, а от купувати її зараз буде доцільно. Експерт вважає, що у 2026 році найвищий потенціал зростання курсу до гривні залишається у долара США, а далі іде євро.

Цього тижня на валютному ринку України очікуються курсові стрибки, але панікувати громадянам не варто, адже зростання курсу долара буде ситуативним, розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв, пише портал "Мінфін".

За його прогнозом, на готівковому валютному ринку курс купівлі та продажу долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,60 до 42,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 41,70 до 42,40 гривень.

