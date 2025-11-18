В інтернеті стався масштабний збій, через який не працювали десятки сайтів: у чому причина

Виникла проблема з інфраструктурою Cloudflare.

Частина інтернету раптово посипалася через масштабний збій у Cloudflare. Користувачі, які намагалися зайти на X (колишній Twitter), Spotify, Facebook Instagram і навіть сайт УНІАН, натикалися на повідомлення про помилку.

Інфраструктура Cloudflare захищає сайти від кібератак, розподіляє навантаження, не дає сервісам лягати під напливом трафіку. Але коли збій трапляється у неї, падають усі, хто на неї спирається.

Збій стався приблизно о 13:30 за Києвом. Cloudflare визнала, що вивчає проблему, яка зачіпає "безліч клієнтів". Навіть DownDetector - сайт, який відстежує великі збої, теж частково вийшов з ладу.

Пізніше Cloudflare підтвердила масові 500-ті помилки і падіння Dashboard з API. Компанія заявила, що вже працює над ситуацією.

На момент написання замітки, постраждалі сайти потихеньку відновлюють роботу, але все ще можна наштовхнутися на екран помилки.

Оновлено: на момент 16:45 за Києвом Cloudflare заявили, що помилку усунуто. У коментарі виданню TechRadar компанія повідомила, що не знає причину збою: "Об 11:20 UTC ми зафіксували сплеск незвичайного трафіку на одному із сервісів Cloudflare. Це призвело до збоїв у роботі частини трафіку, що проходить через мережу Cloudflare. Причина сплеску незвичайного трафіку поки невідома".

Нагадаємо, зовсім недавно стався масштабний збій Amazon Web Services, тоді, як і зараз, падали абсолютно різні сайти, не пов'язані один з одним. Уся сучасна Мережа тримається на кількох гігантських інфраструктурних провайдерах, і коли один із них падає - страждає весь інтернет.

