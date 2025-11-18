Рівно 90% усіх квитків на залізницю українці купують онлайн.

Державна "Укрзалізниця" запускає продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Відтепер у застосунку "Укрзалізниці" є можливість придбати квитки на приміські рейси та City Express. Жодних кас, мінімум черг та ніяких монет – тепер достатньо перейти у застосунок "Укрзалізниці", обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби), оплатити поїздку – і у дорогу", - йдеться в повідомленні.

До квітня 2025 року квитки на поїзди у приміському сполученні можна було придбати у чатботах, які припинили роботу після ворожої кібератаки.

Зазначається, що купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з’явиться згодом. Наразі є можливість купівлі повного та дитячого квитків.

Першими запускають продаж квитків у Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській областях та частково у Херсонській і Запорізькій.

Крім того, в УЗ відмітили, що 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% з них оформлюються через застосунок "Укрзалізниці".

