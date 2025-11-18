Пакет може стосуватися засобів ППО для України.

Іспанія пообіцяла надати Україні "суттєву" допомогу під час візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця обіцянка пролунала на тлі зустрічі Зеленського з керівниками іспанського оборонного сектору. Про які саме типи озброєння йдеться - не зазначається.

Повідомляється, що зустріч відбулася з метою "зміцнення протиповітряної оборони Києва". Європейська поїздка українського лідера відбувається на тлі сплеску російських атак дронами і ракетами по Україні в останні тижні.

Візит Зеленського до Європи - важливі новини

Раніше стало відомо, що Україна та Франція підписали угоду, яка передбачає посилення оборони Києва. Зокрема в межах угоди Україна отримає від Франції літаки Rafale та системи ППО SAMP/T, здатні знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot.

Крім Франції та Іспанії президент України Володимир Зеленський також планує відвідати Європу, де хоче домогтися "активізації перемовин". Про які саме перемовини йдеться, президент не повідомив. Однак зазначив, що "пріоритет України - усіма силами наближати закінчення війни". Також він повідомив про роботу над відновленням обмінами полонених з РФ.

