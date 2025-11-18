За інформацією уряду Польщі, метою диверсії був удар по потягу що проїжджав повз.

Польське слідство припускає, що російська розвідка була замовником інцидентів, які вивели з ладу ділянку залізниці, що з'єднує Варшаву і Жешув. Про це заявив представник міністра безпеки Польщі Яцек Добжинський, його цитує The Guardian.

"Факт у тому, що всі ознаки вказують: цей... ми вже можемо з упевненістю назвати подію терористичним актом, був ініційований спецслужбами зі сходу", - сказав він.

При цьому Добжинські потім згадав Росію, говорячи про конфіденційність розслідування.

"Я не можу сказати, на якому етапі перебувають співробітники, над чим вони зараз працюють, які нитки пов'язують і які аналізують. Російські спецслужби дуже хотіли б отримати цю інформацію: де перебувають наші співробітники і в якому напрямку вони рухаються", - сказав чиновник.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю радіо Radio Zet підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що слідчі вивчають пристрій, знайдений поруч із місцем вибуху, який, як вони припускають, міг бути призначений для того, щоб "записати вибух або спостерігати за місцем" детонації. За його словами, "всі сліди ведуть на схід, у Росію".

Диверсії в Польщі

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на залізничних коліях на лінії Варшава-Люблін сталася диверсія. У неділю вранці на ділянці залізниці біля селища Міка виявили розрив залізничного полотна довжиною приблизно метр. Увечері того ж дня хтось замкнув електромережу в районі вокзалу Пулави, що розташований на тій самій лінії за 40 км від селища Міка.

Прокуратура веде розслідування про "диверсію терористичного характеру, вчинену в інтересах іноземної розвідки".

