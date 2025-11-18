Мова йде про ітрій, ціна на який б’є всі рекорди.

Вартість оксиду ітрію досягла рекордного рівня після зростання майже на 1500% впродовж цього року. Ціна кілограму цієї корисної копалини зараз становить 126 доларів порівняно з менш ніж 8 доларами наприкінці 2024 року. Про це пише Bloomberg.

У квітні Китай ввів обмеження на експорт корисних копалин, включаючи ітрій.

Корисні копалини - їхні видобуток, переробка, торгівля та використання - знаходяться в центрі тривалого торгового протистояння між двома найбільшими економіками світу, США та Китаєм. Піднебесна фактично має світову монополію на ці критичні копалини, і хоча Пекін нещодавно погодився розширити експорт, обидві сторони все ще ведуть переговори щодо деталей.

Відео дня

Ітрій використовується в медичних технологіях, а також у виробництві аерокосмічного обладнання, кераміки, лазерів та надпровідників. В металургії він необхідний для створення міцних та жаростійких сплавів.

За даними Геологічної служби США, за чотири роки до 2023 року понад 90% імпорту ітрію до США надходило з Китаю.

Чи є поклади ітрію в Україні

Як писав УНІАН, в Україні є цікаві поклади рідкісноземельних металів. Зокрема в нас знаходиться комплексне Новополтавське родовище в Пологівському та Бердянському районах Запорізької області, яке містить значні поклади мінералу апатиту.

Цей мінерал містить домішки таких рідкісноземельних елементів, як лантан і церій, але також в ньому зустрічається й ітрій, зазначає доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

Згідно з актуалізованим Держгеонадрами переліком цінних українських родовищ, в Україні можуть міститися сполуки ітрію, проте Україна не видобуває рідкісноземельні метали.

Вас також можуть зацікавити новини: