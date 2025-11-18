Системи Skyranger 35 призначені для перехоплення різних безпілотників, включно з російськими "Герберами" і "Шахедами".

Уже наступного тижня в Україну надійде перша німецька баштова система ППО Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1. Про це повідомив генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

"Під час презентації CMD 2025 компанії Rheinmetall генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер щойно оголосив, що першу самохідну зенітну установку Skyranger 35, встановлену на шасі Leopard 1, поставлять до України вже наступного тижня", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Rheinmetall поставить в Україну партію Skyranger 35 у межах контракту на суму в кілька сотень мільйонів євро, який оплатила неназвана країна Європейського Союзу за допомогою заморожених російських активів.

Як пише Defense Express, такі швидкі темпи поставок цих систем можливі завдяки тому, що потрібно виготовити тільки саму зенітну башту, тоді як шасі буде взято з уже наявних на зберіганні танків. Танки ж можуть бути непридатні для постачання у звичайному варіанті через технічний стан.

Також у виданні нагадали, що Україна вже використовує танки Leopard 1 та інші машини на їхній базі, включно із зенітними самохідними установками Gepard. Skyranger 35 же насамперед призначено для перехоплення різноманітних безпілотників, включно з російськими "Герберами" і "Шахедами".

У виданні додали, що системи Skyranger 35 також можуть збивати і крилаті ракети. Така можливість була перевірена на схожому зенітному артилерійському комплексі Skynex.

Крім того, поки невідомо, скільки одиниць Skyranger 35 отримає Україна. Ба більше, сама Німеччина збирається придбати сотні таких систем для посилення своєї армії, підкреслили у виданні.

Skyranger 35 - довідка УНІАН

Нагадаємо, що Skyranger 35 є баштовою системою протиповітряної оборони малого радіусу дії, яка розроблена німецьким концерном Rheinmetall. Вона оснащена 35-мм гарматою, а башта може підніматися на 85° з поворотом на 360°.

Вага башти з дистанційним керуванням становить 4,25 тонни в завантаженому стані і управляється двома операторами всередині транспортного засобу. Skyranger 35 може бути встановлена на шасі різних транспортних засобів, включно з танками і БТР.

Гармата Skyranger 35 оптимізована для ведення вогню боєприпасами AHEAD. Вона здатна вражати звичайні, а також низьколітаючі, повільні та малі повітряні загрози, включно з дронамі.

В Україні запустили у виробництво дрон-перехоплювач "Шахедів"

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що український дрон-перехоплювач "Octopus" був запущений у серійне виробництво в нашій країні. Він поділився, що це українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена ЗСУ і перевірена в бою. За його словами, дрон-перехоплювач працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

