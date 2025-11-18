Обидва підозрюваних втекли до Білорусі, зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив подробиці розслідування трьох диверсій на залізниці, які сталися протягом вихідних, пише The Guardian.

За його словами, підозрюваними є двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені та, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

Зазначається, що один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові. Туск додав, що після інцидентів обидва підозрюваних втекли назад до Білорусі.

Пошкодження залізниці на кордоні з Україною

Як писав УНІАН, 16 листопада у Польщі зазнала пошкоджень ділянка залізниці, якою прямують поїзди в Україну. За словами премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, йдеться про ділянку залізничної колії у Мазовецькому воєводстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною.

В уряді Польщі не виключають, що це був акт саботажу. На місці працювали екстрені служби та ремонтні бригади.

Пізніше стало відомо, що у ніч на 18 листопада було відновлено двоколійний рух ділянки залізниці в Польщі, яку було пошкоджена в результаті диверсії. У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури прокуратура в понеділок розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру.

