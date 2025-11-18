Кількість ліквідованих російських штурмовиків на тому напрямку сягає сотні.

Українські прикордонники знищили на фронті китайську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Зазначається, що підрозділ "Фенікс" знищив китайську РСЗВ на підступах до Костянтинівки.

"На Торецькому напрямку прикордонники уразили китайську реактивну систему залпового вогню Тип-63, важку бронетехніку та дрони. Кількість ліквідованих російських штурмовиків сягає сотні, а логістика противника на цьому напрямку постійно страждає від наших операторів БпЛА", – повідомили у ДПСУ.

Відео дня

Майстерність оператора FPV-дрона, підкреслюють прикордонники, полягає у тому, щоб збити ворожий дрон, при цьому зберігши власний. Саме такий пілотаж і демонструють українці на підступах до Костянтинівки.

Що відомо про РСЗВ "Тип 63"

Згідно з відкритими джерелами, "Тип 63" – реактивна система залпового вогню китайського виробництва. Розробка РСЗВ калібру 107 мм велася в КНР заводом N 847.

У 1963 році нова система успішно пройшла випробування і була прийнята на озброєння Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) під назвою "Тип 63". У кінці 1980 років вони були замінені більш потужними 102-мм "Тип 50-5".

На цей час невелике число РСЗВ "Тип 63" різних модифікацій знаходиться на озброєнні повітряно-десантних військ, гірськострілецьких та мобільних з'єднань НВАК. Стрільба ведеться 107-мм одноступінчастими турбореактивними некерованими снарядами, які стабілізуються в польоті обертанням навколо поздовжньої осі.

Реактивний двигун має камеру згоряння, в якій поміщений пороховий метальний заряд – сім циліндричних шашок з осьовими каналами. Управління стрільбою здійснюється за допомогою виносного пульта.

Основними типами боєприпасів є: осколково-фугасний снаряд, осколково-фугасний снаряд з підвищеною осколковою дією, запальний снаряд (бойова частина споряджається зарядом білого фосфору), снаряд для постановки радіоперешкод.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, нещодавно захисники України з 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем знищили російську штурмову групу та захопили цікавий трофей у Новопавлівці Дніпропетровської області.

У рамках операції було ліквідовано 15 російських військовослужбовців, ще двоє здалися у полон. Також повідомлялося, що російські війська вирішили штурмувати селище на переобладнаній БМП-1КШ – ця машина не має озброєння, її башта нерухома.

Однак вона обладнана телескопічною антеною, радіостанціями, навігаційними пристроями, приладами хімічної та радіаційної розвідки та автономним бензиновим електрогенератором.

