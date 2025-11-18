Втім, за даними Bloomberg, є ризик відновлення попереднього обсягу поставок сировини з Росії.

Після запровадження американських санкцій проти нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть" великі державні НПЗ Китаю призупинили ввезення російської нафти сорту ESPO, яка становить основну частину нафтового імпорту Піднебесної з РФ. Обсяги постачань можуть обвалитися на дві третини від звичайного рівня, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що приватні НПЗ Піднебесної, які зазвичай більш толерантні до ризиків при купівлі підсанкційної нафти, також уникають сорту з Далекого Сходу Росії. Вони стали обережнішими після того, як Європейський Союз і Великобританія внесли до чорного списку компанію Shandong Yulong Petrochemical Co, яка була основним покупцем російської нафти серед приватних НПЗ.

За оцінками аналітичної компанії Rystad Energy AS, імпорт російської нафти морським транспортом до Китаю цього місяця може скоротитися на 500–800 тисяч барелів на день, що становить дві третини від звичайного рівня. Разом з тим журналісти зазначають, що в разі відсутності суворого контролю за дотриманням обмежень РФ може відновити попередні обсяги постачань.

"Нервозність серед китайських покупців виникає в той час, коли індійські нафтопереробні заводи також скорочують закупівлі російської нафти, що свідчить про те, що зусилля Заходу позбавити Кремль коштів для війни в Україні нарешті дають результат. Однак стійкість портів, які вже потрапили до чорного списку, таких як Донцзякоу в провінції Шаньдун, свідчить про те, що без суворого контролю та правозастосування може відбутися відновлення потоків", - зазначають журналісти.

Аналітики консалтингової компанії Energy Aspects Ltd. Цзянань Сунь вважає, що частина китайських НПЗ, ймовірно займуть вичікувальну позицію щодо закупівлі російської нафти аби подивитися, наскільки суворо будуть застосовуватися санкції. Решта нафтопереробників, зокрема приватні НПЗ потенційно можуть звернутися до уряду з метою отримання додаткових імпортних квот для закупівлі російської нафти.

Тим часом один з китайських НПЗ вже придбав 3 мільйони барелів нафти не з РФ. Як пише Reuters з посиланням на поінформовані джерела, китайська нафтова компанія Yanchang Petroleum придбала сировину в Об'єднаних Арабських Еміратах і Казахстані з поставкою в січні.

Закупівля відбулася після того як нафтопереробник призупинив імпорт російської нафти.

Санкції США проти РФ

Як повідомляв УНІАН, США 22 жовтня вперше за часів президентства Дональда Трампа оголосили про запровадження санкцій проти РФ. Під удар потрапили російські нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть".

Після запровадження США нових обмежень, експорт нафти з РФ обвалився на тлі руху Індії до відмови від російської нафти та призупинення імпорту російської сировини іншим ключовим клієнтом РФ – Китаєм.

Втім це можуть бути не останні погані новини для РФ. Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку санкцій проти країн, які ведуть бізнес з РФ.

