Івановська вважає, що треба "послідовно перекривати" канали поширення ворожих наративів.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що Telegram в Україні потрібно заблокувати, інакше "тут України не буде". Про це вона сказала в інтерв'ю на Радіо Свобода.

"Це необхідно зробити. Якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, а в принципі інакшої не буде або буде просто названа територія... але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди", - зазначила Івановська.

Також вона наголосила на необхідності "більш продуктивно використовувати 15 статтю закону про культуру".

"Тобто вносити у списки тих виконавців, скажімо, російських, які підтримують політику своєї держави - політику агресії, політику знищення, і це моя мрія, аби великі міжнародні стримінгові платформи зважали на законодавство країни, яка потерпає у цій жахливій війні", - сказала омбудсменка.

Водночас вона не вважає, що блокування телеграму може викликати звинувачення в обмеженні свободи вибору. За її словами, подібне ми вже пройшли, коли було заблоковано мережу "ВКонтакте".

"Тут дуже важливо отримати технічний інструмент, тому що багато хто заперечує, каже, що це нереально. Але все-таки це питання більш політичне", - додала Івановська.

Інші заяви про необхідність блокування Telegram в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснював, чи потрібно заблокувати TikTok та Telegram в Україні. За його словами, Україна вже має досвід заборони російських соцмереж, мовляв, раніше на заміну ресурсам "Вконтактє" та "Однокласники" зайшли зайшли американські Twitter (з 2023 року - "X") та Facebook. Він вважає, що якщо щось забороняти, то треба запропонувати альтернативу, інакше процес може "вийти абсолютно з-під контролю".

