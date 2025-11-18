За словами Железняка, бюджет на наступний рік буде прийнято на початку грудня.

Після корупційного скандалу з масштабним розкраданням в енергетиці державний бюджет на 2026 рік зазнає значних змін. Як стверджує народний депутат, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк, Верховна Рада захоче урізати деякі анонсовані раніше видатки, водночас збільшивши зарплати військовим та вчителям. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у стінах парламенту.

"Щось мені підказує, що на різні речі типу кешбеку, УЗ-3000 і навіть тисячі від Зеленського український парламент виділяти гроші більше не хоче. А хоче виділяти на вчителів і підвищення зарплат військовим", - сказав Железняк.

Верховній Раді і бюджетному комітету знадобиться час, щоб доробити бюджет, каже нардеп. Водночас він запевняє, що бюджет буде прийнято на початку грудня, і ніхто ним не буде "тероризувати" країну.

З оновленим бюджетом, Україна зможе швидше підписати нову програму з МВФ, впевнений парламентар.

"Ми, чесно, за останній тиждень по перезавантаженню різних держорганів виконали програму МВФ на три роки вперед. Дай Бог, що буде вже і рішення від ЄС (про ухвалення репараційного кредиту Україні, - УНІАН)", - резюмує Железняк.

Бюджет на 2026 рік: в чому недоліки

Оновлений держбюджет на 2026 рік був підтриманий Верховною Радою у першому читанні 22 жовтня. В документі закладені видатки на рівні 4,8 трлн гривень, доходи - 2,8 трлн гривень. Потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2,8 трлн гривень. В другому читанні проєкт мали розглянути 18 листопада.

В той же час, за повідомленням Bloomberg, $8 мільярдів кредиту від МВФ для України опинилися під питанням. Кредитор висунув до Кабміну ряд жорстких вимог з метою урізання видатків з бюджету-2026, зокрема висловивши незгоду з програмою УЗ-3000.

