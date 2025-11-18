Він закликав депутатів завтра повернутися до конструктивної роботи.

Потрібно чітко розділяти, що звільнення окремих міністрів та відставка всього Кабінету міністрів України – це різні процедури. На цьому у дописі на своїй сторінці у Facebook наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він зауважив, що держава, яка веде війну, "не може дозволити собі політичного саботажу". Спікер нагадав, що сьогодні, 18 листопада, ВР почала розгляд питань про звільнення з посад двох міністрів.

"На жаль, під час розгляду окремі народні депутати заблокували трибуну. Звучали вимоги про відставку всього Кабінету міністрів. Водночас слід чітко розмежовувати: звільнення окремих міністрів і відставка всього уряду – це різні процедури, передбачені Конституцією та чинним законодавством", – підкреслив Стефанчук.

Відео дня

Він додав, що опозиція невідкладно отримала всі необхідні документи для реалізації своєї ініціативи щодо відставки уряду і "вже розпочала відповідний процес у встановленому законом порядку".

"Втім, представники однієї політичної сили, діючи всупереч Регламенту, намагаються просувати власні політичні амбіції. Вчергове заблокувавши роботу парламенту, вони зривають розгляд важливих питань, які Верховна Рада має вирішувати в інтересах держави. Така поведінка є безвідповідальною", – написав голова ВР.

Стефанчук підкреслив, що депутати можуть "дискутувати, критикувати, мати різні бачення", але "є межа, за якою політичні амбіції становлять загрозу для держави".

"Парламент повинен виконати свій конституційний обовʼязок. Країна чекає парламентських рішень, а не блокування трибуни. Тому закликаю всіх народних депутатів завтра повернутися до конструктивної роботи. І виконати покладений на нас Конституцією обовʼязок", – наголосив спікер і додав, що важливо думати "не про власні рейтинги, а про те, якою буде Україна завтра".

Що передувало

Раніше сьогодні, 18 листопада, фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну ВР, і питання про відставку міністрів юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлани Гринчук не було розглянуто.

Лідер "ЄС" Петро Порошенко заявив, що вони наполягають на відставці всього уряду, а не лише двох міністрів. Він також повідомив, що їхня фракція розпочала збір підписів за відставку уряду, і станом на сьогодні зібрано вже 51 підпис.

Вас також можуть зацікавити новини: