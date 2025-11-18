Також країна хоче допомогти Україні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про намір його країни зробити внесок обсягом 1 млрд євро з метою закупівлі військового обладнання в США для потреб України.

Як повідомляє іспанське видання El Pais, ці кошти будуть виділені додатково до запланованих витрат на закупівлю іншого обладнання, і зокрема генераторів, аби допомогти Україні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Іспанія зберігає довготермінову відданість суверенітету та захисту України, і продовжуватиме це робити до того часу, поки триває війна", - наголосив Альбарес.

Він уточнив, що минулого року Іспанія надала 1 млрд євро на закупівлю озброєння для України, а цього року очікується схожа допомога на зброю.

Візит Зеленського до Іспанії - що відомо

Сьогодні, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії. У глави держави заплановані різні зустрічі, у тому числі з королем Іспанії Феліпе VI та прем’єр-міністром Петро Сансесом.

Зеленський розраховує, що Іспанія більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Докладаються зусилля, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть Україні більше сили.

