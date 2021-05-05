Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але лікарня залишилася без світла.

Українська сторона СЦКК направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ через обстріл лікарні на Донеччині.

Про це повідомляється на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону СЦКК.

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Зазначається, що лікарню пошкоджено внаслідок обстрілу з мінометів калібру 120 мм та БМП, який тривав близько години.

"Зазначений обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних мешканців", - наголошують представники української сторони СЦКК.

За фактом порушення було зібрано відповідну доказову базу та направлено ноту керівнику СММ ОБСЄ.

Що сталося

4 травня російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнську центральну районну лікарню у місті Красногорівка. У закладі на лікуванні перебувають 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але заклад залишився без електропостачання.

Правоохоронці кваліфікували обстріл як теракт.

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Автор: Антоніна Доломанжи