Українська сторона СЦКК направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ через обстріл лікарні на Донеччині.
Про це повідомляється на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону СЦКК.
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Зазначається, що лікарню пошкоджено внаслідок обстрілу з мінометів калібру 120 мм та БМП, який тривав близько години.
"Зазначений обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних мешканців", - наголошують представники української сторони СЦКК.
За фактом порушення було зібрано відповідну доказову базу та направлено ноту керівнику СММ ОБСЄ.
Що сталося
- 4 травня російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнську центральну районну лікарню у місті Красногорівка. У закладі на лікуванні перебувають 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але заклад залишився без електропостачання.
- Правоохоронці кваліфікували обстріл як теракт.
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