Як заявляє Саманта Пауер, перемога у війні буде здобута на полі бою, але для цього також треба зміцнювати українську демократію і економіку.

Адміністратор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер наголошує, що Україна повинна розуміти, що процес проведення реформ не може чекати на завершення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пауер повідомила журналістам у Києві за підсумками візиту в Україну і після зустрічей з українською владою.

"Звичайно, ця війна буде виграна на полі бою. Але також перемога здобувається завдяки поточним зусиллям України із зміцнення української демократії та її економіки. І ми знову кажемо, що це те, що так розлютило президента Путіна – що це успіх України як демократії, як сучасної економіки, як країни, яка бореться з корупцією", - наголосила Пауер.

Відео дня

Вона зазначила, що президент Російської Федерації Володимир Путін саме про це чітко заявив перед повномасштабним вторгненням в Україну. За її словами, йдеться про те, що український народ найбільше відданий свободі вибору власного шляху, вільному доступу до економічних можливостей, коли це необхідно. "І щоб ніхто інший це не диктував. І це саме те, що Сполучені Штати підтримують (в Україні - УНІАН)", - наголосила Пауер.

Адміністратор USAID запевнила, що, як сказав президент США Джо Байден, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Пауер сказала, що США ніколи не перестануть підтримувати щирі розмови з різними українськими міністерствами та відомствами щодо того, як прискорити процес реформ.

"Реформи не можуть чекати на завершення війни. Реформи мають йти одночасно з веденням війни, якби це складно не було. Але ніхто не повинен про це чути від дипломата, адміністратора USAID або з іншої країни. Це те, на чому також наполягає український народ", - сказала вона.

Пауер відзначила, що Україна також має успіхи після революції на Майдані у 2013-2014 роках. Зокрема, на її переконання, цей успіх спостерігається у реформі децентралізації в областях і залученості громадянського суспільства до вирішення місцевих проблем. "Це не лише демократія, але це децентралізована демократія, яка ближча до людей, аніж в багатьох розвинутих демократіях у багатьох частинах світу", - сказала Пауер.

Допомога USAID для України: деталі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський обговорив з Пауер деталі ряду програм, розроблених з метою розбудови в Україні безпечного простору, та важливість реалізації плану швидкого відновлення України. Він подякував за виділення USAID 55 млн доларів на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими. Зокрема, USAID надасть Україні 55 млн доларів для підготовки інфраструктури теплопостачання країни до зими "під час розв'язаної Росією брутальної війни". Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до осель українців, закладів медицини та освіти, а також підприємствам у всіх регіонах країни.

Зазначалось, що близько 7 млн українців у 19 областях країни відчують допомогу з боку USAID.

Вас також можуть зацікавити новини: