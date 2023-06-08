Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр, відбулось 26 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, але успіху не мав. При цьому завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.
За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат.
На всіх чотирьох напрямках ворог обстрілював населені пункти з різних видів озброєння.
У зведенні сказано, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.
В Генштабі повідомляють, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), зараз ЗСУ ведуть контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки і в районі Берхівки, а також на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки.
Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію в Оріховому (Запорізька область) де ЗСУ, за версією Росії, ведуть контрнаступ.
Чиновниця уточнила, що українська армія змусила окупантів на цьому напрямку перейти в активну оборону.