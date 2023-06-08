Найбільш гаряче на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр, відбулось 26 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, але успіху не мав. При цьому завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.

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За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат.

На всіх чотирьох напрямках ворог обстрілював населені пункти з різних видів озброєння.

У зведенні сказано, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

В Генштабі повідомляють, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), зараз ЗСУ ведуть контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки і в районі Берхівки, а також на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію в Оріховому (Запорізька область) де ЗСУ, за версією Росії, ведуть контрнаступ.

Чиновниця уточнила, що українська армія змусила окупантів на цьому напрямку перейти в активну оборону.

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