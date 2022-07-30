Згідно з Женевськими конвенціями, якщо держава, яка бере участь у бойових діях, визнає, що вона тримає цивільних, вона повинна їх повернути.

Україна пропонує Російській Федерації провести обмін цивільними громадянами.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Згідно з Женевськими конвенціями, якщо держава, яка бере участь у бойових діях, визнає, що вона тримає цивільних, вона повинна їх повернути. Цивільних повинні відпускати, причому без будь-яких умов. Російська Федерація визнала спочатку, що у неї є перелік цивільних, яких вона тримає, потім вона почала прирівнювати цивільних до військовополонених. Ми вимагаємо, щоб цей принцип через наших міжнародних партнерів був змінений, і ми почали звільняти цивільних", - сказав Лубінець.

За його словами, за цим напрямком вже є напрацювання.

"Є подібні категорії громадян РФ на території України. Ми готові розпочати процес, який в юридичному сенсі повинен виглядати, як "ви відпускаєте цивільних без жодних умов, ми відпускаємо цивільних без жодних умов". Це згідно з міжнародними конвенціями... Тому ми вийшли з такою ініціативою, є така категорія російських громадян, вона є достатньо великою", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують повільний наступ на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордони Донецької області. Бойові дії тривають біля Семигір'я, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Павлівки.

Разом з тим, за словами експертів Conflict Intelligence Team, у ЗСУ є успіхи на Ізюмському напрямку. Наші військові просунулися в бік півночі на кілька кілометрів.

Туди ж, як пишуть ЗМІ, ворог стягує додаткову техніку. Частину транспортують залізницею з Бєлгородської області. Надалі окупанти можуть використовувати цю техніку для боїв на Ізюмському або Слов'янському напрямках.

На Херсонському напрямку захисники продовжують відрізати логістику російського угруповання, сконцентрованої в області, шляхом ударів по стратегічно важливих мостах. За оновленими даними, ЗСУ "закрили" залізничну лінію по Антонівському мосту.

У зв'язку з чим ворог змушений у швидкому темпі будувати ненадійні понтонні переправи та використовувати поромні шляхи.

У Росії намітилася проблема і з поповненням особового складу. РФ зараз займається активним вербуванням добровольців.

У боях з Росією українські сили ліквідували вже 40 670 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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