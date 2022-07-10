За словами Олексія Резнікова, ЗСУ потребують далекобійної техніки, яка зможе вражати цілі на дистанції 150 кілометрів.

Україна пройшла "тест" на використання західних зразків РСЗВ, зокрема, HIMARS. Однак ЗСУ потребують термінових постачань більшої кількості зброї. Необхідна далекобійна техніка, яка зможе вражати цілі на дистанції 150 кілометрів.

Відповідні заяви зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

"Нам потрібно було їх [західних партнерів] переконати, пред'явити їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", — повідомив Резніков.

За словами міністра оборони, високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS змінили правила війни в Україні. Однак протистояння з Росією "йде похмуро". ЗСУ потребують термінових постачань великих обсягів зброї. Особливо необхідна техніка, яка буде вражати цілі на величезних дистанціях.

"Росіяни використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось подалі — 150 [кілометрів]. І ми доберемося туди", — додав Резніков.

Нагадаємо, перша партія HIMARS від США включала тільки чотири системи. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, зараз в Україні діють дев'ять згаданих або аналогічних РСЗВ. Він також підкреслив, що армія потребує більшої кількості таких комплексів.

Президент США Джо Байден 8 липня оголосив про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $400 мільйонів. До нього увійдуть чотири одиниці HIMARS і боєприпаси.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: