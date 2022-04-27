Санкції можуть різні: від зниження представництва у МАГАТЕ до відсторонення від участі в організації.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розказав, які санкції можуть бути застосовані проти Росії на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за військову агресію проти українських ядерних об’єктів.

В ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону він зауважив, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі йшла мова про належну оцінку дій Росії за її агресію проти атомних електростанцій України.

"Фактично ми (Україна – УНІАН) вимагаємо, і президент України про це сказав вчора, вимагаємо санкцій проти Росії на рівні, в тому числі МАГАТЕ, як організації, яка відповідає за ядерну і радіаційну безпеку. Фактично це обговорювалось, і це повинно бути на рівні Ради директорів МАГАТЕ, коли всі країни, 35 країн, збираються і приймають рішення по діях цього одного із членів МАГАТЕ, яким є Росія", - додав Котін.

Він уточнив, що санкції можуть бути різні – від зниження представництва Росії у МАГАТЕ до відсторонення від участі у цій організації. "На сьогодні більше 90 співробітників з Росії працюють в цій організації… Потрібно встановлювати пріоритети, більше українських фахівців і в керівництві МАГАТЕ повинно бути, і також серед співробітників цієї організації", - переконаний Котін.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня, на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна вимагає заблокувати діяльність представників Росії у МАГАТЕ.

В ході широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого – і перебували там до 1 квітня. Запорізьку АЕС захопили 4 березня, атомна станція досі під контролем окупантів.

Серед іншого, російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

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