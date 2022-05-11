Україна завдяки рішенням США швидко отримає сучасну зброю, боєприпаси, обладнання.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні за підсумками 77-го дня війни.
Він зазначив, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії.
"Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену й набуде чинності. Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку", - наголосив Зеленський.
За його словами, ці кошти будуть використані максимально швидко і без бюрократії для посилення захисту України. Він додав, що, передусім, це зброя, боєприпаси, обладнання.
"Але не тільки. Це також підтримка у розслідуванні воєнних злочинів РФ, окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше", - наголосив президент.
Він підкреслив, що другим важливим та історичним є рішення поновлення США знаменитої програми ленд-лізу.
"Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога за ленд-лізом від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил у Європі", - нагадав президент.
За його словами, невипадково, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня.
"Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм", - сказав Зеленський.
При цьому він додав, що Україна сьогодні захищає свободу та право "на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому".
"Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно", - підкреслив президент.
Він наголосив, що, по-перше, Україна отримає доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і не треба шукати варіанти, як за це все заплатити, а, по-друге, тепер із ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України, 7 квітня закон підтримав Сенат.
9 травня президент Байден підписав цей документ.
Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.