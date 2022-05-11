Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий пакет підтримки України на майже на 40 мільярдів доларів.

Україна завдяки рішенням США швидко отримає сучасну зброю, боєприпаси, обладнання.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні за підсумками 77-го дня війни.

Він зазначив, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії.

"Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену й набуде чинності. Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі та в адміністрації за цю підтримку", - наголосив Зеленський.

За його словами, ці кошти будуть використані максимально швидко і без бюрократії для посилення захисту України. Він додав, що, передусім, це зброя, боєприпаси, обладнання.

"Але не тільки. Це також підтримка у розслідуванні воєнних злочинів РФ, окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше", - наголосив президент.

Він підкреслив, що другим важливим та історичним є рішення поновлення США знаменитої програми ленд-лізу.

"Люди, які добре пам'ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога за ленд-лізом від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил у Європі", - нагадав президент.

За його словами, невипадково, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня.

"Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що Україна сьогодні захищає свободу та право "на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому".

"Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно", - підкреслив президент.

Він наголосив, що, по-перше, Україна отримає доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і не треба шукати варіанти, як за це все заплатити, а, по-друге, тепер із ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України, 7 квітня закон підтримав Сенат.

9 травня президент Байден підписав цей документ.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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