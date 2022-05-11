Українські військові показали, як палає збитий ними російський ударний вертоліт Мі-24.
Відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Мі-24 ("Крокодил") був збитий львівськими бійцями з 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ з ПЗРК "Stinger" 10 травня в одному з районів виконання завдань.
На відео зафіксовано, як палає гелікоптер окупантів.
Це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Усі серійні вертольоти Мі-24 застосовуються для висадки десанту, вогневої підтримки, знищення живої сили, бронетехніки й вогневих точок, перевезення вантажів, евакуації поранених.
Як писав УНІАН, українські захисники знищили вже 26 тисяч 350 російських окупантів. Особливо "гаряче" ворогу було на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.