Мі-24 ("Крокодил") був збитий львівськими десантниками з ПЗРК "Stinger".

Українські військові показали, як палає збитий ними російський ударний вертоліт Мі-24.

Відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Мі-24 ("Крокодил") був збитий львівськими бійцями з 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ з ПЗРК "Stinger" 10 травня в одному з районів виконання завдань.

На відео зафіксовано, як палає гелікоптер окупантів.

Це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Усі серійні вертольоти Мі-24 застосовуються для висадки десанту, вогневої підтримки, знищення живої сили, бронетехніки й вогневих точок, перевезення вантажів, евакуації поранених.

Як писав УНІАН, українські захисники знищили вже 26 тисяч 350 російських окупантів. Особливо "гаряче" ворогу було на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

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