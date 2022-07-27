Українському політичному і військовому керівництву вистачить волі на такий крок, наголосив секретар РНБО.

Україна за потреби зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, з яких обстрілюють територію нашої держави.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що українському політичному і військовому керівництву вистачить волі на такий крок.

"Те, що стосується волі, вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24-25 лютого. Це не те, на що розраховував противник... І якщо буде необхідно, повірте, не заколихається ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви кажете, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми будемо давати відповідь саме по тих територіях, звідки це йде, яскраве підтвердження цього", – сказав Данілов.

За його словами, РНБО відомо, звідки було завдано всіх ракетних ударів по українській території.

"Апарат РНБО веде моніторинг усіх військових подій, які відбуваються на нашій териториії. Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні", - розповів секретар РНБО.

Данілов також додав, що 74% влучень росіян не мають жодного відношення до військової інфраструктури, це влучення в цивільні об'єкти. До того ж зараз росіяни використовують ракети, які летать куди завгодно, аби тільки в напрямку України, тож українцям не варто нехтувати повітряними тривогами.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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