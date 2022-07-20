Україні "не складе труднощів" розробити план для знищення Кримського мосту. Ще на початку будівництва такого улюбленого для Путіна об'єкта наші фахівці вивчали проектні рішення щодо його захисту.
Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
"Ще на початку будівництва Кримського моста ми вивчали проектні рішення щодо його захисту, у нас є ці дані", – розповів він.
Тому, додав Тука, нашим військовим "не складе труднощів" розробити план удару по Кримському мосту. Однак знищити міст буде непросто. У нього досить складний захист, зазначив екс-міністр.
Також Тука заявив, що крім Кримського моста є куди більш "цікаві" цілі для ЗСУ. У РФ і Білорусі є чимало об'єктів військової інфраструктури, вузлових станцій, аеродромів і НПЗ і так далі.
"Звичайно, мені як громадянину України хотілося б спостерігати більш активні дії в цьому напрямку", – вказав він.
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