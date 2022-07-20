Ще на початку будівництва Кримського мосту українські фахівці вивчали проектні рішення щодо його захисту.

Україні "не складе труднощів" розробити план для знищення Кримського мосту. Ще на початку будівництва такого улюбленого для Путіна об'єкта наші фахівці вивчали проектні рішення щодо його захисту.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Ще на початку будівництва Кримського моста ми вивчали проектні рішення щодо його захисту, у нас є ці дані", – розповів він.

Тому, додав Тука, нашим військовим "не складе труднощів" розробити план удару по Кримському мосту. Однак знищити міст буде непросто. У нього досить складний захист, зазначив екс-міністр.

Також Тука заявив, що крім Кримського моста є куди більш "цікаві" цілі для ЗСУ. У РФ і Білорусі є чимало об'єктів військової інфраструктури, вузлових станцій, аеродромів і НПЗ і так далі.

"Звичайно, мені як громадянину України хотілося б спостерігати більш активні дії в цьому напрямку", – вказав він.

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