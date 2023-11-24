Кілька перемог потрібні для збереження західної допомоги для України, зазначив наш лідер.

Президент України Володимир Зеленський сказав, які три перемоги Україна має здобути на тлі відвернення увагу у зв'язку з війною Ізраїля й терористичного угрупування ХАМАС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві. Президент України зазначив, що війна між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС впливає на обсяги допомоги, яку Україна отримує від країн Заходу. Також Зеленський додав, що інформаційно війна на Близькому Сході "забирає увагу, і про Україну забувають".

"Це правда. Це є для нас виклик. Але, я вам скажу, що дуже відповідальні держави і відповідальні лідери різних країн розуміють цей виклик. Вони розуміють, що Росія максимально використовує це, щоб відволікти від будь-якої допомоги України. І дуже відповідальні держави роблять все, щоби повернути увагу до війни в Україні для того, щоби не зменшувалась допомога", - сказав Зеленський.

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При цьому, глава держави зазначив, що Україна теж працює публічно і медійно, співпрацює дипломатично з державами і лідерами на різному рівні і на різних континентах. "Працюємо зі Сполученими Штатами, працюємо з адміністрацією президента Байдена (Джо Байден, - Ред.) і Конгресом, з двома партіями (Республіканською і Демократичною). Працюємо також з Європейським Союзом", - додав президент.

У цьому зв'язку, президент підкреслив, що Україні треба здобути три перемоги. "Перша перемога - у Конгресі. Це виклик. Це непросто. Не все від нас залежить, але Україна повинна робити все, що від неї залежить і навіть більше, щоб допомога була, і я вірю, що вона буде", - наголосив Зеленський.

"Друге - нам потрібна підтримка Європейського Союзу, і щоби пакет в 50 млрд євро нікуди не пішов. Не усі сьогодні в Європейському Союзі готові підтримати цей пакет. З нашого боку ми повинні зробити, щоби всі підтримали цей пакет", - зазначив глава держави.

"І третє - відкрити діалог щодо майбутнього нашого членства в Європейському Союзі. Це мотиваційний крок для нас. Він важливий для тих, хто працює в державі, для тих, хто навчається і навчає в Україні, і для тих, хто повинен щоденно мотивуватися різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою", - заявив Зеленський.

Важливі новини - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Росія використовує війну на Близькому Сході в спробі відвернути увагу від війни з Україною, заявив постпред Ізраїлю при ООН. Гілад Ердан таким чином відповів на слова постпреда Росії в ООН Василя Небензі, який заявив, що Ізраїль не має права на самооборону.

Раніше заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов заявив, що влада РФ дуже давно співпрацює з бойовиками ХАМАС, російське керівництво "підгодовувало" бойовиків і координувало з ними свої дії.

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