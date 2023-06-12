Артилеристи ж знищили пункти управління та радіолокаційну станцію ворога.

Авіація Збройних сил України за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога", - повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.

За даними відомства, противник 11 червня завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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Як раніше повідомляв УНІАН, ввечері 11 червня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення двох населених пунктів на Донеччині – Макарівки та Благодатного. Пізніше бійці ЗСУ заявили про деокупацію Нескучного. Відомо, що населені пункти розташовані на межі з Запорізькою областю.

За словами експертів, Росія у терміновому порядку перекидає війська з Бєлгородської області на Запорізький напрямок фронту в Україні.

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