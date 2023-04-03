Вдалося завдати ударів по 6 важливих об’єктах противника.

Авіація Збройних сил України за підсумками минулої доби здійснила нову низку нищівних "нальотів" по місцях зосередження сил та техніки армії РФ.

Станом на ранок 3 квітня вдалося завдати 8 ударів по ворогу, йдеться у новому звіті Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зі свого боку підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили. Також вдалося знищити 3 позиції засобів протиповітряної оборони ворога та вдарити по 6 важливих об’єктах противника.

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Успіхи української авіації минулої доби

Нагадаємо, що у своєму вечірньому звіті 2 квітня Генштаб ЗСУ також розповів про нові успіхи українських пілотів на фронті.

Повідомлялося, що за добу наша авіація завдала 8 ударів по супротивнику. Тоді ЗСУ повідомили про ураження одного району живої сили ворога, а також про втрату армією РФ одного пункту управління. Також вдалося вразити два інші важливі об’єкти ворога.

Відмічалося, що минулої доби наші війська відбили більш як 50 атак противника.

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