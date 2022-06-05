ЗСУ також знищили три безпілотники й чотири крилаті ракети російських окупантів.

Протиповітряна оборона Збройних сил України ліквідувала за минулу добу 9 ворожих цілей, серед яких винищувач-бомбардувальник, вертоліт, 4 крилаті ракети.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Так, 4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил України "демілітаризували" один ворожий літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів РФ.

Нагадаємо, днями із дна Київського моря дістали залишки ворожого гелікоптера, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також з води витягнули тіла окупантів.

За словами офіцера 95-ої бригади, після 100 днів масштабної війни, окупанти бояться навіть залітати на нашу територію. Загарбники зі своїми літаками буквально "жмуться десь там на граничних висотах", тому що нашою ППО просто "закошмарені".

Вас також можуть зацікавити новини: