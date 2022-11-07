За словами глави держави, захист українського неба, "звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети".

Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону.

Світ відповідає на російську агресію новою допомогою Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 257-го дня війни.

"Сьогодні окупанти завдали ударів по більш як 50 населених пунктах нашої країни. Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область... Ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо й потрібні результати – збито черговий російський літак. Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону", - заявив він.

Відео дня

За словами глави держави, захист українського неба, "звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети".

"Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн", - наголосив Зеленський.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, упродовж доби російські війська завдали 4 ракетних та 12 авіаційних ударів по нашій території, а також здійснили більше 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

28 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала нове обладнання протиповітряної оборони.

Раніше у Повітряних силах розповіли, у чому полягає унікальність української системи ППО.

Крім того, вони попередили, що російські загарбники посилять удари по критичній інфраструктурі України в осінньо-зимовий період.

Вас також можуть зацікавити новини: