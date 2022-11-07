Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону.
Світ відповідає на російську агресію новою допомогою Україні, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 257-го дня війни.
"Сьогодні окупанти завдали ударів по більш як 50 населених пунктах нашої країни. Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область... Ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо й потрібні результати – збито черговий російський літак. Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону", - заявив він.
За словами глави держави, захист українського неба, "звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети".
"Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн", - наголосив Зеленський.
Обстріли України
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, упродовж доби російські війська завдали 4 ракетних та 12 авіаційних ударів по нашій території, а також здійснили більше 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
28 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала нове обладнання протиповітряної оборони.
Раніше у Повітряних силах розповіли, у чому полягає унікальність української системи ППО.
Крім того, вони попередили, що російські загарбники посилять удари по критичній інфраструктурі України в осінньо-зимовий період.